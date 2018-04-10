Тбилисская транспортная компания стала ответственной за парковку в столице

10.04.2018 10:30 С сегодняшнего дня, отвечать за паркинг в столице, вместо «C.T.Park», будет Тбилисская транспортная компания.



Как заявляет руководитель Тбилисской транспортной компании Мамука Кобахидзе, компания готова приступить к деятельности.



«102 сотрудника «C.T.Park» захотели перейти в Тбилисскую транспортную компанию. Будет работать горячая линия и интернет адрес, по которым любой желающий сможет получить информацию», — заявил Кобахидзе.

По его словам, тариф штрафом не будет меняться.



О разрыве контракта с «C.T.Park» мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил 13 марта этого года. Причиной решения Каха Каладзе назвал безответственность и недостаточное выполнение обязательств со стороны компании.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

