В выставочном павильоне Национального архива откроется выставка «Грузинское кино в фотографиях»

10.04.2018 12:47 Выставка «Грузинское кино в фотографиях» откроется в выставочном павильоне Национального архива.



Экспозиция объединяет фотографии со съемочных площадок грузинских фильмов, снятых в 1920 и 1980 годах.



На экспозиции будут представлены фотографии более 40 художественных фильмов. В том числе и картины «Колыбель Акакия», «День первый день последний», «Необыкновенная выставка», «Мелодии Верийского района», «Когда зацвел миндаль», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Голубые горы, или Неправдоподобная история» и т.д.















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