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Обвиняемый в семейном насилии приговорен к 2 годам и 6 месяцам заключения


10.04.2018   13:02
Городской суд Тбилиси разделил доказательства, представленные обвинением, и признал Дж. К. виновным в насилии против матери и брата по подпункту "г" части второй статьи 1261 УК Грузии.

Доказательства, исследованные в суде, подтвердили, что в вечерние часы 7 января 2018 года Дж. К., находящийся под условным наказанием за умышленное преступление, во время словесной перепалки осуществил насилие в отношении матери и брата, в результате которого пострадавшие испытали физическую боль.

9 января 2018 года правоохранители задержали Дж. К. в Тбилиси. Ему предъявлено обвинение по подпункту "г" части второй статьи 1261 Уголовного кодекса Грузии (насилие одного члена семьи в отношении другого члена семьи, вызвавшее физическую боль, осуществленное по отношению двух лиц).

Городской суд Тбилиси признал Дж. К. виновным в предъявленном обвинении, и определил как вид и меру наказания пресечение свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.







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