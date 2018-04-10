Двое иранцев скончались от отравления угарным газом в Тбилиси

10.04.2018 13:12 В квартире одного из жилых домов на улице Пекина в Тбилиси обнаружены тела мужчины и женщины, сообщает телеканал Rustavi2.



Супруги приехали в Тбилиси из Ирана и сняли квартиру на несколько дней. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом.



На место прибыли сотрудники газораспределительной компании "Казтрансгаз", но, по их словам, газовая система в квартире была исправна.



По информации министерства иностранных дел Грузии, начато следствие по третьей части статьи 240 Уголовного кодекса Грузии — Нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.















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