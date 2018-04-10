|
Грузия представлена в ранге страны-почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке
10.04.2018 14:33
Грузия представлена в ранге страны-почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке.
По информации министерства культуры и спорта Грузии, музыкальная программа, в рамках которой в Германии состоятся концерты известных в мире грузинских музыкантов и исполнителей, является лучшим способом представить современную культуру Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года.
Вместе с тем, в театральную программу входят 15 спектаклей. Программу откроет спектакль режиссера Даты Тавадзе – «25 лет независимости/Прометей».
Национальный центр кинематографии Грузии, вместе с музеем немецкого кино Deutsches Filmmuseum и Берлинским институтом кино и видеоискусства «Арсенал» проведут показы грузинского кино и дискуссии, которые охватывают классический период со времен немого кино до независимости Грузии в 1991 году. Будут показаны 15 фильмов, в том числе и работы авангардного немого кинематографа: «Моя Бабушка» Коте Микаберидзе (1929 г.) и «Джим Шванте» («Соль Сванети») Михаила Калатозишвили (1930 г.).
В выставке фотографии примут участие: коллекции Александра Роинашвили и Дмитрия Ермакова. Современные фотографы: Гурам Цибахашвили, Бесо Узнадзе, Натела Григалашвили, Дина Оганова, Ладо Ломиташвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна