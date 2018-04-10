Грузия представлена в ранге страны-почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке

10.04.2018 14:33 Грузия представлена в ранге страны-почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке.



По информации министерства культуры и спорта Грузии, музыкальная программа, в рамках которой в Германии состоятся концерты известных в мире грузинских музыкантов и исполнителей, является лучшим способом представить современную культуру Грузии на Франкфуртской книжной ярмарке 2018 года.



Вместе с тем, в театральную программу входят 15 спектаклей. Программу откроет спектакль режиссера Даты Тавадзе – «25 лет независимости/Прометей».



Национальный центр кинематографии Грузии, вместе с музеем немецкого кино Deutsches Filmmuseum и Берлинским институтом кино и видеоискусства «Арсенал» проведут показы грузинского кино и дискуссии, которые охватывают классический период со времен немого кино до независимости Грузии в 1991 году. Будут показаны 15 фильмов, в том числе и работы авангардного немого кинематографа: «Моя Бабушка» Коте Микаберидзе (1929 г.) и «Джим Шванте» («Соль Сванети») Михаила Калатозишвили (1930 г.).



В выставке фотографии примут участие: коллекции Александра Роинашвили и Дмитрия Ермакова. Современные фотографы: Гурам Цибахашвили, Бесо Узнадзе, Натела Григалашвили, Дина Оганова, Ладо Ломиташвили.















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