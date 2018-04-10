Продолжается промотур грузинских конкурсантов «Евровидения 2018» в Израиле

10.04.2018 14:35 Продолжается промотур грузинских конкурсантов «Евровидения 2018» в Израиле.



Участники группы «Ириао» встретились с журналистами в Тель-Авиве и в течение нескольких часов рассказывали о конкурсной песне и подготовке в Еврофестивалю.



Грузинские музыканты ответили и на вопрос журналистов «Виви Блога».



Сегодня, вместе с конкурсантами 23 стран-участниц «Евровидения», группа «Ириао» исполнит конкурсную песню «Для тебя». Промотур завершится завтра.















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