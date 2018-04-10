|
Продолжается промотур грузинских конкурсантов «Евровидения 2018» в Израиле
10.04.2018 14:35
Продолжается промотур грузинских конкурсантов «Евровидения 2018» в Израиле.
Участники группы «Ириао» встретились с журналистами в Тель-Авиве и в течение нескольких часов рассказывали о конкурсной песне и подготовке в Еврофестивалю.
Грузинские музыканты ответили и на вопрос журналистов «Виви Блога».
Сегодня, вместе с конкурсантами 23 стран-участниц «Евровидения», группа «Ириао» исполнит конкурсную песню «Для тебя». Промотур завершится завтра.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна