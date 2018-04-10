GEM fest пройдет в Анаклии - Георгий Сигуа

10.04.2018 15:20 По утверждению основателя GEM fest Георгия Сигуа, несмотря на то, что государство не выделило им землю в Анаклиа в аренду, фестиваль все-таки состоится. В разговоре с телекомпанией "Рустави 2" он заявил, что оформил договор с частным собственником в Анаклиа, и GEM fest будет проводиться с 9 по 12 августа включительно.



"У нас в Анаклиа есть превосходный земельный участок. Что у них осталось, чтобы помешать нам? Единственное, они могут отключить нам свет, так ведь? Поэтому мы и этот договор заключили, в Грузию привезут генераторы соответствующей мощности, и мы не будем зависеть от государственного электричества"- заявил Георгий Сигуа.



Он не прокомментировал детали фестиваля с "Лайвпресс", и отметил, что говорил об этих вопросах с "Рустави 2".



По утверждению Сигуа, ему целенаправленно не дали землю в курортной зоне Анаклиа-Ганмухури, поскольку некоторыми государственными чиновниками движут собственные финансовые интересы, однако основатель фестиваля не назвал конкретных лиц.



"Есть люди, которые думают только о собственных меркантильных интересах, в том числе в правительстве Грузии, и думают только об обогащении собственных карманов. Элементарно, выделят сейчас средства некоторым, которые вообще не известно, как распорядятся ими, и кто-то набьет себе карманы, когда мы делаем это бесплатно, без денег государства. Почему мне мешают, когда мы делаем это собственными ресурсами?"- говорит Георгий Сигуа, которому в 2017 году выделили для фестиваля 1,9 миллионов лари в рамках государственного проекта "Check in Georgia".



В минувшем году GEM fest потерпел неудачу. У включенных в него лиц, хозяев объектов питания и бывших сотрудников были претензии к администрации. Наряду с этим в 2017 году Следственная служба Министерства финансов начала расследование по возможному правонарушению финансового характера на фестивале, которое все еще продолжается.



Со своей стороны государство уже анонсировало разные культурные и спортивные мероприятия, рассчитанные на привлечение туристов на территории Анаклиа-Ганмухури. По информации администрации губернатора Самегрело-Земо Сванети, активный сезон организует Black Sea Arena.



По информации Национальной администрации туризма, вообще для Black Sea Arena в текущем году выделено 11 миллионов лари, в него входят также расходы на запланированные в Анаклиа мероприятия.















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