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Министр юстиции Грузии открыла обновленный кинозал Национального архива


10.04.2018   16:20
Министр юстиции Тея Цулукиани открыла обновленный кинозал Национального архива.

Мероприятие началось с минуты молчания – собравшиеся почтили память погибших в Ткибули шахтеров.

Кинозал открылся одним из первых анимационных фильмов, снятом в 1934-1935 годах – «Аргонавты – Колхида». Автор фильма – Ладо Муджири, художник – Ладо Гудиашвили, композитор – Шалва Азмаипарашвили.

Мультифункциональный зал, рассчитанный на 140 зрителей, оснащен новейшей техникой. Это будет единственный кинотеатр в Грузии, где можно будет показывать и пленочные фильмы. Наряду с цифровой аппаратурой, в зале будет и проектор, который обеспечит показ пленочных фильмов с максимальным качеством.

В рамках мероприятия состоялась и выставка «Грузинское кино в фотографиях». На экспозиции представлены уникальные фотографии с кадрами фильмов и съемочного процесса.

Кинозал в стенах Национального архива функционировал с начала 70-х до середины 90-х годов прошлого века. В тот период, в основном, там показывали тематические фильмы. Из-за технических проблем фильмы в кинозале не демонстрировали более 25 лет, помещение использовалось для хранения документов.

На сегодняшний день в Национальном архиве Грузии хранятся более 5,2 тысяч документальных фильмов, около 3 тысяч 200 короткометражных картин, 1 тысяча киносюжетов, 111 художественных и 38 анимационных фильмов.






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