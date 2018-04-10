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Мераб Нинидзе снимается в американском сериале Homeland
10.04.2018 22:54
Грузинский актер Мераб Нинидзе принимает участие в американском сериале Homeland.
По эксклюзивной информации «Первого канала», сейчас актер находится на съемках сериала.
Мераб Нинидзе принимает участие в девятой серии седьмого сезона — Useful Idiot. В этой серии пока слышен лишь телефонный разговор персонажа грузинского актера. Нинидзе играет роль высокопоставленного чиновника российской разведки Мирова. В следующих сериях зрители увидят его в разных сценах.
Вместе с тем, после Великобритании, совместный сериал BBC One и AMC «МакМафия», в котором Мераб Нинидзе исполнил одну из главных ролей, покажут в США на телеканале AMC.
"Новости-Грузия"
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