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В поместье Левиль во Франции будет основана грузинская академия
11.04.2018 12:41
«Во Франции на базе поместья Левиль будет основана грузинская академия», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в разговоре о запланированных мероприятиях в масштабе всего мира приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея основания Первой Грузинской Демократической республики.
«В перечне мероприятий приуроченных к отмечанию юбилейной даты важное место отведено поместью Левиль, где в июне будет праздноваться 100 лет со дня объявления независимости Грузии и символически будет заложена основа для научно — культурного центра.
На базе поместья Левиль будет обсустроен исторический грузино — французский мемориальный центр — грузинская академия Левиль», — отметил Михаил Джанелидзе.
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