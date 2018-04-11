В поместье Левиль во Франции будет основана грузинская академия

11.04.2018 12:41 «Во Франции на базе поместья Левиль будет основана грузинская академия», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в разговоре о запланированных мероприятиях в масштабе всего мира приуроченных к празднованию 100-летнего юбилея основания Первой Грузинской Демократической республики.



«В перечне мероприятий приуроченных к отмечанию юбилейной даты важное место отведено поместью Левиль, где в июне будет праздноваться 100 лет со дня объявления независимости Грузии и символически будет заложена основа для научно — культурного центра.



На базе поместья Левиль будет обсустроен исторический грузино — французский мемориальный центр — грузинская академия Левиль», — отметил Михаил Джанелидзе.















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