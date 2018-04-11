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27-28 мая в Тбилиси пройдет форум диаспор


11.04.2018   12:45
Грузинская диаспора, проживающая за рубежом отметит 100-летний юбилей Первой Грузинской Демократической Республики торжественными мероприятиями.

По словам министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, при участии диаспорских организаций и посольств Грузии планируются более 100 разных мероприятий.

«На мероприятиях по случаю Дню независимости 26 мая, мы примем потомков диаспор. Запланировано их участие 26 мая в торжественных мероприятиях, а также встречи с правительством Грузии, представителями научных и культурных кругов, представители диаспор посетят исторические места», — заявил министр.

По его словам, 27 мая отмечается День диаспор, в рамках которого 27-28 мая состоится форум диаспор. Для участия в нем из разных стран приедут представители более 300 диаспор.

Вместе с тем, в период до 26 мая, состоятся публичные лекции, выставки исторических фотоматериалов и дни открытых дверей по вопросам внешней политики Грузии.






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