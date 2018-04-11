Старшеклассникам в Грузии расскажут об армии на лекциях

11.04.2018 14:17 Военнослужащие грузинской армии прочитают лекции на тему обороны в публичных школах – таков масштабный совместный проект министерств обороны и образования под названием «Наша армия».



В рамках проекта представители ВС Грузии поэтапно встретятся с учениками 11- 12-ых классов школ по всей стране.



Во время публичных лекций старшеклассникам расскажут об истории Вооруженных Сил Грузии, их целях и задачах, о проводящейся в сфере обороны реформе, отношениях между Грузией и НАТО, обязательной и контрактной военной службе, посвятят в концепцию резерва и мобилизации, расскажут об участии Грузии в международных миссиях и учениях .



Презентация проекта «Наша армия» состоялась в публичной школе № 175.



Первую встречу провел министр обороны Грузии Леван Изория, который говорил о важности и целях проекта и ответил на вопросы старшеклассников. К молодым людям обратилась заместитель министра образования Лия Гигаури и глава штаба ВС Грузии Владимир Чачибая.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

