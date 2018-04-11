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В Ткибули проходит акция шахтеров
11.04.2018 17:16
Шахтеры, которые собрались у здания местной администрации, требуют упразднить или снизить подоходный налог и уменьшить срок выхода на пенсию, а от мэрии – быть посредником между ними и властями.
С участниками акции встретился мэр Ткибули Теймураз Чубинидзе. Он выслушал требования шахтеров и пообещал выступить в роли посредника.
По его словам, на будущей неделе встретятся с мажоритарным депутатом района и парламентариями.
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