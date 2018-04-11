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В интернете распространилась петиция против деятельности «NTV Plus» в Грузии


11.04.2018   17:38
Граждане Грузии протестуют против входа на грузинский рынок NTV Plus. В интернете распространилась соответствующая петиция, где подписчики выступают против входа компании на рынок.

"Мы, нижеподписавшиеся, граждане Грузии считаем, что вход в Грузию дочерней компании "Газпром медиа" недопустим, и эта их "географическая экспансия" является продолжением и составной частью гибридной войны России против Грузии.

"Исходя из того, что после прохождения регистрации телекомпанией "НТВ плюс" гибридная война между Россией и Грузией не только не утихла, а перешла на новый опасный этап, а также с учетом того, что говорится об угрозах гибридной войны в отчете СГБ, а также из-за того, что "Газпром" внесен в список санкций США, обращаемся к правительству Грузии, Службе государственной безопасности Грузии, Комиссии регуляции коммуникаций, принять во внимание новые реальности и вызовы, и отменить регистрацию "НТВ плюс", как компании, деятельность которой направлена против государственности Грузии"- сказано в петиции.

Напомним, что российский медиа-холдинг "Газпром-медиа", которому принадлежит брэнд "НТВ плюс", входит на платный телевизионный рынок Грузии. Телевещатель России уже получил лицензию в Грузии. Российская компания планирует предложить грузинскому зрителю два пакета. В первый войдут до 50 каналов, а во второй более 90. Компания собирается привлечь до конца года 30 000 абонентов. Партнером компании в Грузии будет ООО "Медиа группа".






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