СМИ: Ряд стран ЕС объявят дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

12.04.2018 11:41 Ряд стран ЕС готовятся объявить дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России и обсуждают продолжение экономических антироссийских санкций на год.



Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Мы станем свидетелями того, как ряд государств-членов ЕС объявляют дипломатический бойкот Чемпионату мира по футболу в России, а также ведут расширенные переговоры о продлении европейских экономических санкций против России на год вместо шести месяцев накануне саммита Европейского совета в июне", - сообщил журналист.



Отметим, вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что ЕС следует не только продлить введенные против РФ санкции на год, но и усилить их в связи с отравлением в Солсбери.



Исландские чиновники не будут посещать Россию по случаю чемпионата мира по футболу, а также решили отказаться от всех контактов высокого уровня с представителями РФ.



Глава МИД Украины Павел Климкин призвал мир бойкотировать ЧМ-2018 в России.



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ранее допустил возможный пересмотр участия Британии в ЧМ-2018 в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.















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