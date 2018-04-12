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«Ириао» стал победителем четвертого эпизода предконкурсного шоу «Евровидения» на финском Общественном вещателе
12.04.2018 19:54
Этно-джаз-бенд «Ириао» стал победителем четвертого эпизода предконкурсного шоу «Евровидение» на финском Общественном вещателе.
В этом эпизоде De Eurovisa вместе с Грузией участвовали еще восемь стран. В том числе – Венгрия, Монтенегро, Польша, Норвегия, Словения, Латвия, Мальта и Украина.
Конкурсантов оценивали члены жюри – Ева Франц, Йохан Линдрус, Рико Эклунд и Фелисия Ярнсторм.
«Ириао» набрал 33 балла.
Этно джаз-группа «Ириао» 10 мая выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение 2018» с песней «Для тебя».
Конкурс состоится в Лиссабоне – столице Португалии в котором будут участвовать 43 страны.
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