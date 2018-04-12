«Ириао» стал победителем четвертого эпизода предконкурсного шоу «Евровидения» на финском Общественном вещателе

12.04.2018 19:54 Этно-джаз-бенд «Ириао» стал победителем четвертого эпизода предконкурсного шоу «Евровидение» на финском Общественном вещателе.



В этом эпизоде De Eurovisa вместе с Грузией участвовали еще восемь стран. В том числе – Венгрия, Монтенегро, Польша, Норвегия, Словения, Латвия, Мальта и Украина.



Конкурсантов оценивали члены жюри – Ева Франц, Йохан Линдрус, Рико Эклунд и Фелисия Ярнсторм.



«Ириао» набрал 33 балла.



Этно джаз-группа «Ириао» 10 мая выступит во втором полуфинале конкурса «Евровидение 2018» с песней «Для тебя».



Конкурс состоится в Лиссабоне – столице Португалии в котором будут участвовать 43 страны.















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