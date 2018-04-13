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Тбилисский ботанический сад начинает образовательный проект для детей


13.04.2018   11:10
Национальный ботанический сад Грузии приступает к реализации нового проекта для того, чтобы заинтересовать детей и подростков вопросами, связанными с природой и экологией. Презентацию нового проекта администрация ботанического сада провела на конференции в здании сакребуло (горсовет) Тбилиси.

Образовательная программа включает три основных направления - это воскресная школа ботанического сада, учебно-познавательные туры, а также публичные лекции об экологии и защите окружающей среды для студентов и школьников, информирует «Новости-Грузия».

«В будущем ботанический сад сможет внести значительный вклад в повышении сознания наших граждан в вопросах защиты окружающей среды и распространения знаний о многообразии растений. Я верю, что молодые ребята, которые будут участвовать в проекте проведут в ботаническом саду интересные дни, наполненные познанием природы», - заявил директор сада Тамаз Дарчидзе.

На презентации проекта присутствовали представители различных организаций, директоры государственных и частных школ, ученики.

Тбилисский ботанический сад - одна из главных зеленых зон столицы, которая расположена в самом центре исторической части города. Он был основан на месте царских садов в 1845 году. Насчитывает более 3,5 тысячи видов растений, на площади в 97 га представлена местная и всемирная флора.






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