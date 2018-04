Снятый в Грузии фильм о женском батальоне Курдистана включен в программу Каннского кинофестиваля

13.04.2018 17:21 Снятый в копродукции Грузии, Франции и Бельгии фильм «Девушки солнца» (Girls on the Sun) о женском батальоне сопротивления Курдистана вошел в основную программу Каннского кинофестиваля.

Режиссером картины «Девушки солнца» является Ева Хассон, продюсировал фильм Владимир Качарава, который возглавляет компанию 20 Steps Productions.



Сюжет картины разворачивается в Курдистане, где пересекаются жизни двух совершенно разных девушек. Главная героиня Бахар – руководитель женского батальона «Девушки солнца», другая героиня – французский журналист Матильда, освещающая текущие события в стране.



Съемки фильма начались в сентябре 2017 года и завершились в начале 2018 года. Среди главных локаций – территории, прилегающие к городам Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) и Рустави (Квемо Картли).



Съемки проходили в рамках правительственной программы «Снимай в Грузии», а также при финансовой поддержке Европейского фонда «Евримаж».

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Президентом жюри выступит Кейт Бланшетт, а фильмом открытия станет работа иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают» с Хавьером Бардемом и Пенелопой Крус.



Всего в основную конкурсную программу включены 18 картин, среди них картина российского режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», фильм «Пепельный — самый чистый белый» (Jiang hu er nv) китайского режиссера Цзя Чжанкэ, «Догмэн» (Dogman) итальянского режиссера Маттео Гарроне, «Холодная война» польского режиссера, обладателя «Оскара» Павла Павликовского, «На войне» (At War) француза Стефана Бризе и другие.



"Новости-Грузия"











