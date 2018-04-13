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В ГТУ презентована новая организация «Молодые азербайджанские лидеры для Грузии»
13.04.2018 20:46
В Техническом университете состоялась презентация новой организации «Молодые азербайджанские лидеры для Грузии». Организация объединяет студентов разных университетов.
Как было отмечено на встрече, главная цель нового объединения – большая интеграция этнически азербайджанских студентов.
Главной проблемой они называют языковой барьер.
По словам студентов, сегодня экзамен по грузинскому языку в университетах упрощен, что усложняет его изучение в процессе обучения в ВУЗе.
Члены новой организации с помощью разных проектов постараются решить данные проблемы.
«Наша главная цель, чтобы граждане еще больше подключились к разным проектам, в том числе с точки зрения изучения грузинского языка. Мы хотим, донести до людей информацию о тех возможностях, которые они смогут использовать. Мы — граждане Грузиии важно, чтобы между нами и грузинским обществом было больше интеграции, что невозможно при пассивной вовлеченности и незнания языка», — заявил член организации Даур Исмаилов.
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