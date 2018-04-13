Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В ГТУ презентована новая организация «Молодые азербайджанские лидеры для Грузии»


13.04.2018   20:46
В Техническом университете состоялась презентация новой организации «Молодые азербайджанские лидеры для Грузии». Организация объединяет студентов разных университетов.

Как было отмечено на встрече, главная цель нового объединения – большая интеграция этнически азербайджанских студентов.

Главной проблемой они называют языковой барьер.

По словам студентов, сегодня экзамен по грузинскому языку в университетах упрощен, что усложняет его изучение в процессе обучения в ВУЗе.

Члены новой организации с помощью разных проектов постараются решить данные проблемы.

«Наша главная цель, чтобы граждане еще больше подключились к разным проектам, в том числе с точки зрения изучения грузинского языка. Мы хотим, донести до людей информацию о тех возможностях, которые они смогут использовать. Мы — граждане Грузиии важно, чтобы между нами и грузинским обществом было больше интеграции, что невозможно при пассивной вовлеченности и незнания языка», — заявил член организации Даур Исмаилов.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Банковская система Грузии является тормозом развития экономики - Бахтадзе
Внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 23,3 процента
Китай готов покупать больше грузинской продукции - министр коммерции КНР
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США приветствуют принятый Грузией пакет предложений, целью которого является улучшение уровня жизни людей в Абхазии и «Южной Осетии»
Генеральный секретарь ОБСЕ подтвердил поддержку миротворческой политики правительства Грузии
На постоянном совете ОБСЕ делегации разных стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна