В ГТУ презентована новая организация «Молодые азербайджанские лидеры для Грузии»

13.04.2018 20:46 В Техническом университете состоялась презентация новой организации «Молодые азербайджанские лидеры для Грузии». Организация объединяет студентов разных университетов.



Как было отмечено на встрече, главная цель нового объединения – большая интеграция этнически азербайджанских студентов.



Главной проблемой они называют языковой барьер.



По словам студентов, сегодня экзамен по грузинскому языку в университетах упрощен, что усложняет его изучение в процессе обучения в ВУЗе.



Члены новой организации с помощью разных проектов постараются решить данные проблемы.



«Наша главная цель, чтобы граждане еще больше подключились к разным проектам, в том числе с точки зрения изучения грузинского языка. Мы хотим, донести до людей информацию о тех возможностях, которые они смогут использовать. Мы — граждане Грузиии важно, чтобы между нами и грузинским обществом было больше интеграции, что невозможно при пассивной вовлеченности и незнания языка», — заявил член организации Даур Исмаилов.















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