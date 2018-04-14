В парке Дедаэна проходит мероприятие посвященное Дню родного языка

14.04.2018 16:17 При организации мэрии Тбилиси, в парке Дедаэна проходит мероприятие посвященное Дню родного языка.



Посетители парка имеют возможность посещать выставку — продажу книг и их презентации, где авторы представляют свою работу. Кроме того, они могут вручную изготовить грузинские буквы и напечатать «родной язык» с помощью клише 1920 года.



Завершится мероприятие концертом композитора Дато Евгенидзе — «Анидан Хоэмде», который начнется в 19:00. Кроме того, гости праздника смогут увидеть перфоманс «Тбилисского современного балета» Георгия Алексидзе и послушать оркестр струнных инструментов школы искусства имени Шанидзе.



К концу дня будет выставлен персональный архив Якоба Гогебашвили — издательские клише «Родного языка», оригинальные версии стихов и рассказов, созданных для этого учебника, рецензии на «Родной язык», созданный Соломоном Асланишвили-Баврели «Родной язык» и другие баннеры созданные на тему документов.















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