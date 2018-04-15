Илия Второй: Праздник Антипасхи — особенный день для меня

15.04.2018 19:20 В 1959 году, 59 лет назад, на Антипасху иеродиакон Илия (Шиолашвили) – нынешний Католикос-Патриарх всея Грузии, был рукоположен в иеромонахи Патриархом Грузии Мелхиседеком Третьим, говорится в сообщении на сайте Патриархии Грузии.



«Поздравляем его Блаженство и Святейшество с этим праздником», — сказано в сообщении Патриархии.



Грузинская православная церковь сегодня отмечает Антипасху. В Приставка «анти», которая присутствует в названии праздника — это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, его повторение. Примечательно, что именно в этот день, впервые после окончания Великого поста, церковь начинает совершать таинство бракосочетания.



Илия Второй сегодня провел торжественное богослужение в кафедральном соборе Светицховели в Мцхета. Примечательно, что на службе присутствовали все члены Священного Синода Грузинской Православной Церкви.



Обращаясь к пастве, патриарх отметил, что Антипасха — это особое торжество, поскольку в этот день Христос явился апостолам.



«Для меня этот праздник еще более важен, поскольку в этот день меня благословили в качестве священника, когда я был еще студентом духовной академии», — сказал Илия Второй.



Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме.



Он был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии 23 декабря 1977 года в возрасте 44 лет. 25 декабря 1977 года в Мцхете состоялась его интронизация. Илия Второй пользуется большим авторитетом в Грузии и за рубежом.



В годы его патриаршества произошло масштабное возрождение православия в Грузии. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено с 15-ти до 33-х. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, сейчас их около тысячи.



"Новости-Грузия"











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