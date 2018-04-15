|
Илия Второй: Праздник Антипасхи — особенный день для меня
15.04.2018 19:20
В 1959 году, 59 лет назад, на Антипасху иеродиакон Илия (Шиолашвили) – нынешний Католикос-Патриарх всея Грузии, был рукоположен в иеромонахи Патриархом Грузии Мелхиседеком Третьим, говорится в сообщении на сайте Патриархии Грузии.
«Поздравляем его Блаженство и Святейшество с этим праздником», — сказано в сообщении Патриархии.
Грузинская православная церковь сегодня отмечает Антипасху. В Приставка «анти», которая присутствует в названии праздника — это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, его повторение. Примечательно, что именно в этот день, впервые после окончания Великого поста, церковь начинает совершать таинство бракосочетания.
Илия Второй сегодня провел торжественное богослужение в кафедральном соборе Светицховели в Мцхета. Примечательно, что на службе присутствовали все члены Священного Синода Грузинской Православной Церкви.
Обращаясь к пастве, патриарх отметил, что Антипасха — это особое торжество, поскольку в этот день Христос явился апостолам.
«Для меня этот праздник еще более важен, поскольку в этот день меня благословили в качестве священника, когда я был еще студентом духовной академии», — сказал Илия Второй.
Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился четвертым ребенком в семье Георгия Шиолашвили и Натальи Кобаидзе. В 1927 году семья переехала во Владикавказ. Новорожденный был крещен в день праздника Рождества Христова в грузинском храме.
Он был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии 23 декабря 1977 года в возрасте 44 лет. 25 декабря 1977 года в Мцхете состоялась его интронизация. Илия Второй пользуется большим авторитетом в Грузии и за рубежом.
В годы его патриаршества произошло масштабное возрождение православия в Грузии. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено с 15-ти до 33-х. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, сейчас их около тысячи.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна