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Отец погибшего в Цхинвали Татунашвили вызван в прокуратуру


16.04.2018   11:48
Отец Арчила Татунашвили, Гиви Татунашвили сегодня намерен явиться в прокуратуру, - об этом Гиви Татунашвили заявил агентству «IPN».

Ему неизвестно, в связи с чем он вызван в следственный орган. Вместе с тем Гиви Татунашвили не знает и то, почему семья до сих пор не получила ответы экспертизы.

«Ничего не знаю, в понедельник выясню», - заявил Гиви Татунашвили.

Напомним, 22 февраля оккупационным режимом в Ахалгори были задержаны трое грузинских граждан – Арчил Татунашвили, Леван Куташвили и Иосеб Павлиашвили. 23 февраля распространилась информация, что Арчил Татунашвили скончался при неопределенных обстоятельствах. Спустя 26 дней, 20 марта тело Арчила Татунашвили посредством Красного Креста было передано грузинской стороне. В Национальном бюро экспертизы им. Самхараули была проведена экспертиза тела покойного. 24 марта Арчил Татунашвили был похоронен с военными почестями на Мухатгвердском братском кладбище.






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