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В Ахалцихе за избиение жены задержан полицейский


16.04.2018   14:59
Сотрудника полиции города Ахалцихе задержали по обвинению в избиении жены. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Инцидент произошел 9 апреля. Как сообщает МВД, задержан и брат полицейского. По данным следствия, оба в состоянии алкогольного опьянения избили женщину на глазах у детей.

Братьев задержали 11 апреля, а уже 13-го суд избрал для них заключение в качестве меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по статье «насилие в семье», что наказывается привлечением к общественно-полезному труду сроком от 80 до 150 часов либо лишением свободы сроком до 1 года.

С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела.

Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов. В 2014 году в результате таких конфликтов погибли 14 человек.

С января по март 2018 года по обвинению в совершении семейного преступления сотрудники МВД Грузии задержали уже 855 человек.

"Новости-Грузия"





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