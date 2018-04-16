Музей грузинского спорта присоединится к Национальному музею Грузии

16.04.2018 18:42 Музей грузинского спорта присоединится к Национальному музею Грузии. Правительство Грузии приняло постановление о реорганизации. Согласно документу, ЮЛПП (юридическое лицо публичного права - ред.) — Национальный музей Грузии будет считаться правопреемником ЮЛПП — Музея грузинского спорта.



Министерству культуры и спорта Грузии поручено осуществить меры, предусмотренные законодательством в связи с реорганизацией. Мероприятия должны быть завершены до 1 июня 2018 года.



Постановление правительства опубликовано в законодательном вестнике сегодня, 16 апреля.















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