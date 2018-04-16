Сборная Грузии по регби сыграет на «Кубке Тихого Океана»

16.04.2018 18:44 В 2018 году у национальной сборной Грузии по регби будет шанс завоевать новый титул. «Борджгалоснеби», вместе с Румынией, будут участвовать в 13 розыгрыше «Кубка Тихого Океана» (World Rugby Pacific Nations Cup). Состязания пройдут в два тура в столице Фиджи Сува.



Грузия проведет первый матч против Национальной сборной Тонга 9 июня. В этот же день, Румыния будет играть против Фиджи.



16 июня Грузия и Румыния поменяются соперниками.



«Кубок Тихого Океана» проходит с 2006 года. В прошлых сезонах в турнирах участвовали Австралия «А», Канада, Япония, Новая Зеландия «А», Маори, Самоа и Соединенные Штаты Америки.















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