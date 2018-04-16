В Грузии требуют добавить в УК статью о фемициде

16.04.2018 18:50 Грузинская неправительственная организация «Женское движение» собирает подписи под электронной петицией, адресованной парламенту, прокуратуре, МВД и президенту. НПО призывает законодательно признать такое дискриминационное явление, как фемицид, и добавить в Уголовный кодекс страны новую статью.



«Участились случаи ужасающих убийств женщин. Но это – не обычные убийства. Женщин убивают именно потому, что они женщины – такие убийства называются фемицидом».



Авторы петиции заявляют, что мужчины зачастую считают допустимым лишение женщины жизни за поступок, по их мнению, не соответствующий их гендерной принадлежности. Иногда преступник уверен, что, совершив убийство, он защищает собственное достоинство.



Женское движение призывает парламент добавить в УК Грузии отдельную статью либо признать убийство гендерную мотивацию при совершении убийства как отягчающее обстоятельство и определить для такого преступления наказание в виде от 13 до 20 лет заключения, а в случае других отягчающих обстоятельств – пожизненное заключение.



Петиция против фемицида была подготовлена после жестокого убийства в центре Тбилиси 25-летней женщины. Преступление было совершено на глазах у ее малолетних детей. Убийцей оказался отчим девушки, пытавшийся помириться со своей бывшей супругой и ранее угрожавший расправой с ее дочерью.



"СОВА"











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