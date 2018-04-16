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Более 10 тысяч иностранных студентов из 89 стран мира учатся в вузах Грузии


16.04.2018   19:01
Подавляющая часть иностранных студентов - 34,9% приехали непосредственно из соседних стран Грузии, Азербайджана, Турции, России, и Армении. Отчет неправительственной организации "Зеленый Кавказ" базируется на информации Национального центра развития качества образования.

Согласно документу, в 2017-2018 учебном году в 56 высших учебных заведениях Грузии учатся 10 306 студентов из 89 стран мира.

Студенты из стран Ближнего Востока составляют значительную часть количества иностранных студентов- 18,4%.

"Зеленый Кавказ" считает, что получение образования в Грузии становится привлекательным также для более далеких стран Азии и Африки, среди которых выделяется большой поток студентов из Индии 38%, и ее соседних стран (Шри-Ланка, Бангладеш, Непал). Среди зарубежных студентов больше всего наблюдается спрос на изучение медицины.

Согласно отчету, в последние годы рост количества иммигрантов в основном связан с ростом количества студентов из стран Азии и Африки.

Организация обращается с рекомендацией к Министерству образования Грузии, вместе с высшими учебными заведениями активно проводить мероприятия для содействия создания и внедрения программ бакалавра и магистра на иностранном языке в ВУЗ, находящихся за пределами Тбилиси.

"Зеленый Кавказ" обращается с рекомендацией к МИДу, посредством упрощения процедур выдачи виз студентам, и активной работы посольств/консульств на местах помочь грузинским университетам в процессе набора иностранных студентов.

Отчет составлен в рамках проекта "Мульти культурный Тбилиси сегодня", поддержанного Фондом открытое общество-Грузия.







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