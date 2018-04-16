АМЮГ: По законодательству, NTV-PLUS не могла пройти авторизацию

16.04.2018 21:04 По информации Молодых юристов Грузии, дочерняя компания российского государственного медиахолдинга NTV-PLUS не могла пройти авторизацию в Грузии.



В заявлении сказано, что во время прохождения авторизации согласно законодательству компании была необходима регистрация в предпринимательском реестре.



"По данным ведомственного реестра Национальной комиссии коммуникаций Грузии, NTV-PLUS с 2016 года является авторизированным лицом спутникового транзитного вещания в Грузии. По заявлению NTV-PLUS, вход в Грузию является не только бизнес проектом, но и "социальной миссией".



Согласно статье 16 закона Грузии "Об электронных коммуникациях", юридическое лицо желающее пройти авторизацию, наряду с другой информацией должно указать данные о регистрации в реестре предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, и должна прилагаться выписка из данного реестра.



Согласно статье 4 закона Грузии "О предпринимателях", лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность в Грузии, в том числе филиал иностранного предприятия, обязано зарегистрироваться соответственно законодательству Грузии в реестре предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. Таким образом, желающее пройти авторизацию в сфере электронных коммуникаций лицо должно быть зарегистрировано в Грузии. Соответственно, комиссия не была полномочна дать NTV-PLUS возможность пройти авторизацию.



Неправильно заявлять, что комиссия изменила практику в связи с этим вопросом, и, исходя из этого, сегодня стала необходима выписка из реестра предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц. И в 2016 году, и сегодня законодательство однозначно требует для авторизации регистрацию юридических лиц соответственно законодательству Грузии. А комиссия не может заменить требования закона своей практикой.



В то же время распространилась информация, что комиссия обратится с письмом к NTV-PLUS в связи с приложением выписки из реестра предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц к декларации, представленной в комиссию, а непредставление документации вызовет приостановление авторизации.



По состоянию на сегодня, поручить представление дополнительной информации, в частности прохождение регистрации в реестре предпринимательских и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, и затем представление выписки в комиссию, не может устранить правовую проблему, поскольку регистрация в реестре порождает новый субъект, которым не может быть авторизованное на услугу транзитного вещания лицо - NTV-PLUS.



АМЮГ считает, что Национальная комиссия коммуникаций Грузии должна полноценно изучить данный вопрос, приостановить авторизацию на услугу спутникового транзитного вещания в Грузии NTV-PLUS, и в случае обращения сначала обсудить вопрос об авторизации нового зарегистрированного в Грузии субъекта"- сказано в заявлении АМЮГ.

















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