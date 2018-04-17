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В Сигнахи пройдет выставка японских кукол


17.04.2018   12:25
С 20 апреля по 31 мая включительно в Сигнахи (Историко-этнографический музей Сигнахи Национального музея Грузии) состоится выставка японских кукол "Куклы Японии: изображения молящихся, олицетворения любви".

20 апреля в 13:00 часов выставку откроет чрезвычайный и полномочный посол Японии в Грузии Тадахару Уехара. На церемонии открытия будут присутствовать директор Национального музея Давид Лорткипанидзе, мэр Сигнахи Георгий Гогилашвили, и другие почетные гости.

На выставке представлены японские традиционные куклы, такие, как Хина Нингио (кукла фестиваля девочек), и Гогацу Нингио (кукла фестиваля мальчиков). История этих кукол берет начало из древних обрядов. А также представлены куклы, связанные с японским театральным искусством, какими являются Но, Бунраку и Кабуки. А также куклы из разных регионов Японии, и созданные современными мастерами "креативные куклы".

В период выставки в рамках "Дней Японии" также состоятся несколько мероприятий. В частности 27 апреля мастер-класс суши, 18 мая мастер-класс оригами.







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