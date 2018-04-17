Греческую рок-группу «Rotting Chris» выдворили из Грузии

17.04.2018 12:39 Коллектив греческой музыкальной рок-группы Rotting Christ (Гниющий Христос) в понедельник был задержан полицейскими в Тбилисском международном аэропорту, сообщает planetrock.ru.



Представители правоохранительных органов заявили журналистам, что задержание в аэропорту членов рок-группы произошло в ходе выяснения их идентификационных данных. По заявлению грузинского адвоката, в МВД посчитали, что задержанные лица являются "нежелательными и опасными" для Грузии.



Между тем на официальной веб-странице греческой рок-группы появилось сообщение, что задержанные провели в тбилисском аэропорту почти 12 часов, после чего покинули Тбилиси.



На сайте группы высказано предположение, что музыкантов не впустили в Грузию из-за ее названия Rotting Christ (Гниющий Христос).



Греческая рок-группа прилетела в Тбилиси по приглашению одной из грузинских компании для проведения концерта.















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