Грузия избрана членом исполнительного совета Женской организации ООН на срок 2019-2020 годов

17.04.2018 14:08 Грузия избрана членом исполнительного совета Женской организации ООН на срок 2019-2020 годов

На встрече Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке Грузия была избрана членом исполнительного совета Женской организации ООН (Executive Board of UN-WOMEN) на срок 2019-2020 годов. В выборах членов совета были предусмотрены 17 мест по региональному принципу.



Грузия стала членом исполнительного совета по одному из двух вакантных мест, выделенных для группы стран Восточной Европы. Трехлетний мандат Грузии начнется первого января 2019 года.



Исполнительный совет Женской организации ООН состоит из 41 государства и его функция – содействие деятельности Женской организации ООН в соответствии с вызовами, которые стоят перед странами-членами и их приоритетами.



«Для Грузии, которая впервые стала членом исполнительного совета Женской организации ООН — честь, вместе с международным сообществом подключиться в процессы с целью обеспечения защиты прав женщин и гендерного равенства. Членство в совете подчеркивает готовность правительства Грузии, прилагать больше усилий для достижения общей цели, которая предусматривает поощрение защиты прав женщин и девочек.



Грузинская сторона придает большое значение укреплению представительства Грузии в международных организациях и благодарит государства-членов Экономического и социального Совета ООН, участвующих в выборах, за поддержку», — заявляют в МИД Грузии.















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