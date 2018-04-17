|
68 добровольцев Корпуса мира прибыли в Грузию
17.04.2018 18:21
68 американских добровольцев Корпуса мира останутся в Грузии в течение двух лет. В течение этого периода их распределят по разным уголкам Грузии. Они будут бесплатно преподавать английский язык ученикам публичных школ.
До начала работы, волонтеры пройдут интенсивный 11-недельный курс, чтобы больше узнать о грузинском языке, культуре и навыках, связанных с проектом.
Добровольцев Корпуса мира распределяют по селам, труднодоступным поселкам, местам проживания временно перемещенных лиц, в общины этнических меньшинств и социально незащищенных.
Часть добровольцев также будет трудоустроена и в неправительственных организациях. В 2001 году, с первого группового прибытия, в Грузии уже побывали 815 добровольцев.
Новый поток добровольцев Корпуса мира в Тбилисском международном аэропорту встретили исполняющая обязанности посла США Элизабет Руд и представители программы Корпуса мира.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна