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68 добровольцев Корпуса мира прибыли в Грузию


17.04.2018   18:21
68 американских добровольцев Корпуса мира останутся в Грузии в течение двух лет. В течение этого периода их распределят по разным уголкам Грузии. Они будут бесплатно преподавать английский язык ученикам публичных школ.

До начала работы, волонтеры пройдут интенсивный 11-недельный курс, чтобы больше узнать о грузинском языке, культуре и навыках, связанных с проектом.

Добровольцев Корпуса мира распределяют по селам, труднодоступным поселкам, местам проживания временно перемещенных лиц, в общины этнических меньшинств и социально незащищенных.

Часть добровольцев также будет трудоустроена и в неправительственных организациях. В 2001 году, с первого группового прибытия, в Грузии уже побывали 815 добровольцев.

Новый поток добровольцев Корпуса мира в Тбилисском международном аэропорту встретили исполняющая обязанности посла США Элизабет Руд и представители программы Корпуса мира.






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