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Грузинский язык будет интегрирован в системы Microsoft
17.04.2018 20:37
Грузинский ТБС-Банк заявил о начале масштабного проекта по включенности Microsoft и "Geolab".
Проект "По-грузински" является продолжением начатого три года назад проекта "Пиши по-грузински", и подразумевает интеграцию грузинского языка в цифровом мире.
С этой целью Microsoft передадут собранные "ТБС банком" 7 миллионов предложений, а также базу научного руководителя Центра лексикографии Тинатин Маргалитадзе.
"Этим проектом можно будет читать грузинские тексты англоязычным потребителям и наоборот, грузиноязычное население прочтет английские тексты. Эта возможность является важнейшей, тем более для такого малочисленного народа, как грузинский народ, у которого есть уникальный памятник, называемый грузинской азбукой и грузинским языком, и чтобы мир узнал о них. Чрезвычайно важно, чтобы у людей, говорящих на грузинском языке, был доступ на английские тексты, существующие сегодня в безграничном пространстве Microsoft"- заявил в ходе представления проекта основатель "ТБС банка" Мамука Хазарадзе.
Он привел пример Японии, отметил, что этот народ сохранил самобытность, не потерял ни одну традицию, и в то же время сумел стать лидером современных технологий.
"Мы должны учиться на этих примерах"- заявил Хазарадзе, и добавил, что "пришло время, чтобы во всех сферах использовать слова по-грузински".
"Там где один грузин, вокруг него должно быть сохранено все, что называется грузинским. Грузинский язык является для нас объединяющим. Если мы будем мыслить, говорить, и писать по-грузински, это будет сильным связующим грузинского народа"- отметил бизнесмен.
Он призвал эмигрантов активно включиться в этот процесс, поскольку считает, что весьма важна поддержка 1,5 миллионов человек, находящихся за пределами страны.
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