Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинский язык будет интегрирован в системы Microsoft


17.04.2018   20:37
Грузинский ТБС-Банк заявил о начале масштабного проекта по включенности Microsoft и "Geolab".
Проект "По-грузински" является продолжением начатого три года назад проекта "Пиши по-грузински", и подразумевает интеграцию грузинского языка в цифровом мире.

С этой целью Microsoft передадут собранные "ТБС банком" 7 миллионов предложений, а также базу научного руководителя Центра лексикографии Тинатин Маргалитадзе.

"Этим проектом можно будет читать грузинские тексты англоязычным потребителям и наоборот, грузиноязычное население прочтет английские тексты. Эта возможность является важнейшей, тем более для такого малочисленного народа, как грузинский народ, у которого есть уникальный памятник, называемый грузинской азбукой и грузинским языком, и чтобы мир узнал о них. Чрезвычайно важно, чтобы у людей, говорящих на грузинском языке, был доступ на английские тексты, существующие сегодня в безграничном пространстве Microsoft"- заявил в ходе представления проекта основатель "ТБС банка" Мамука Хазарадзе.

Он привел пример Японии, отметил, что этот народ сохранил самобытность, не потерял ни одну традицию, и в то же время сумел стать лидером современных технологий.

"Мы должны учиться на этих примерах"- заявил Хазарадзе, и добавил, что "пришло время, чтобы во всех сферах использовать слова по-грузински".

"Там где один грузин, вокруг него должно быть сохранено все, что называется грузинским. Грузинский язык является для нас объединяющим. Если мы будем мыслить, говорить, и писать по-грузински, это будет сильным связующим грузинского народа"- отметил бизнесмен.

Он призвал эмигрантов активно включиться в этот процесс, поскольку считает, что весьма важна поддержка 1,5 миллионов человек, находящихся за пределами страны.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Японии представили грузинское вино
Правительство ужесточает контроль над лекарствами
Банковские эксперты критикуют правительство
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лакербая подтвердил направление абхазских врачей в Тбилиси для обучения работы с реанимобилем
Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа осужден на 20 лет
Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии
На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Правящая коалиция официально выдвинула на голосование кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны
СМИ объяснили присутствие депутатов блока "Елк" на митинге в Ереване
Никол Пашинян объявил о начале бархатной революции в Армении
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна