Сборная Грузии по хоккею на льду одержала очередную победу на Чемпионате Мира

17.04.2018 21:32 Сборная Грузии одержала очередную победу на Чемпионата Мира по хоккею на льду среди команд III дивизиона. Чемпионат проходит в Южной Африке. В сегодняшней встрече грузинские хоккейсти одолели сборную Болгарии со счетом 5:3.



Это вторая победа подряд сборной Грузии на Чемпионате Мира. Первую победу грузинские хоккейсты одержали над сборной Турции со счетом 6:2.



Следующий матч грузинские хоккеисты проведут со сборно Гонконга 19 апреля, 20 апреля сыграют со сборной ЮАР, 22 апреля - со сборной Тайваня, после чего будут завершены игры группового этапа.















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