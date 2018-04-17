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Сборная Грузии по хоккею на льду одержала очередную победу на Чемпионате Мира
17.04.2018 21:32
Сборная Грузии одержала очередную победу на Чемпионата Мира по хоккею на льду среди команд III дивизиона. Чемпионат проходит в Южной Африке. В сегодняшней встрече грузинские хоккейсти одолели сборную Болгарии со счетом 5:3.
Это вторая победа подряд сборной Грузии на Чемпионате Мира. Первую победу грузинские хоккейсты одержали над сборной Турции со счетом 6:2.
Следующий матч грузинские хоккеисты проведут со сборно Гонконга 19 апреля, 20 апреля сыграют со сборной ЮАР, 22 апреля - со сборной Тайваня, после чего будут завершены игры группового этапа.
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