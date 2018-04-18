В МВД Грузии стали чаще поступать жалобы на семейное насилие

18.04.2018 12:30 В Грузии выросло количество обращений в полицию с жалобами на семейное насилие. Об этом свидетельствуют статистические данные департамента по защите прав человека МВД Грузии.



Статистику обнародовало Общественное телевидение Грузии.



Согласно данным МВД:



в 2014 году был официально зарегистрирован 591 случай семейного насилия,



в 2015 году – 901 случаев,



в 2016 году — 1 тысяча 416 случаев,



в 2017 году — 2 тысячи 192 обращений,



за первые три месяца 2018 года зарегистрировано уже более 1 тысячи обращений по случая семейного насилия.

Также по данным МВД Грузии, за последние четыре года значительно возросло и количество выписанных ограничительных ордеров:



в 2014 году сотрудники полиции выписали 817 ордеров,



в 2015 году — 2 тысячи 598,



в 2016 году — 2 тысячи 877,



в 2017 году — 4 тысячи 370,



за первые три месяца 2018 года — 1 тысяча 402 ордера.



Глава департамента по защите прав человека МВД Грузии Лонда Толорая заявляет, что МВД работает над усовершенствованием системы мониторинга за ограничительными ордерами.



«Вызовом остается показатель обращения, так как насильник обычно является членом семьи, и люди, конечно же, воздерживаются от внесения заявления против члена семьи. В ряде случаев, когда эмоции стихают, происходит смена первых показаний. Ограничительный ордер является сиюминутным мероприятием, что не исключает того, что после этого начнется следствие, а затем произойдет задержание человека, совершившего семейное насилие, его арест, следствие, осуждение и прочее», — отмечает Толорая.















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