Сегодня отмечается Международный день всемирного наследия

18.04.2018 18:56 Сегодня в разных странах мира в 35-ый раз отмечается Международный день всемирного наследия. Этот день был основан в 1983 году по инициативе Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO).



Грузия уже несколько лет отмечает Международный день всемирного наследия, номинированием и популяризацией грузинских памятников в списке Всемирного культурного наследия.



К этому времени в Грузии провела учет 11 765 недвижимых памятников культурного наследия, 7 505 из которых – недвижимые памятники культурного наследия, 4 221 – движимые памятники культурного наследия, 39 – нематериальные памятники культурного наследия, а 978 памятникам KI определена Национальная категория.



На сегодня в список Всемирного наследия UNESCO внесены 3 памятника культурного наследия:



- Исторические памятники Мцхета

- Монастырский комплекс Гелати

- Земо Сванети



В списке нематериального культурного наследия номинированы три памятника:

- Грузинское многоголосье

- Древнейший грузинский традиционные метод изготовления вина

- Живая культура трех видов грузинского алфавита



С целью внесения в представительский список нематериального культурного наследия UNESCO представлена и «Грузинская борьба».















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