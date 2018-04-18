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Сегодня отмечается Международный день всемирного наследия


18.04.2018   18:56
Сегодня в разных странах мира в 35-ый раз отмечается Международный день всемирного наследия. Этот день был основан в 1983 году по инициативе Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO).

Грузия уже несколько лет отмечает Международный день всемирного наследия, номинированием и популяризацией грузинских памятников в списке Всемирного культурного наследия.

К этому времени в Грузии провела учет 11 765 недвижимых памятников культурного наследия, 7 505 из которых – недвижимые памятники культурного наследия, 4 221 – движимые памятники культурного наследия, 39 – нематериальные памятники культурного наследия, а 978 памятникам KI определена Национальная категория.

На сегодня в список Всемирного наследия UNESCO внесены 3 памятника культурного наследия:

- Исторические памятники Мцхета
- Монастырский комплекс Гелати
- Земо Сванети

В списке нематериального культурного наследия номинированы три памятника:
- Грузинское многоголосье
- Древнейший грузинский традиционные метод изготовления вина
- Живая культура трех видов грузинского алфавита

С целью внесения в представительский список нематериального культурного наследия UNESCO представлена и «Грузинская борьба».






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