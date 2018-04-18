В Тбилиси 28-30 апреля пройдет джаз - фестиваль

18.04.2018 19:02 С 2018 года Тбилисский джазовый фестиваль будет проводиться ежегодно вместо осени весной, в конце апреля.



28-30 апреля в Тбилиси пройдет 21-й джазовый фестиваль. В рамках фестиваля, традиционно, будут проводиться концерты всемирно известных музыкантов.



28 апреля фестиваль в «Event Hall» откроет американское джазовое трио «Bad Plus». 29 апреля в клубе «Республика» перед слушателями предстанет американская группа «Naturally 7», а также DJ Derrick McKenzie (Jamiroquai) и Стив Тейлор (iCulture).



30 апреля в Международный день джаза, в Большом концертном зале Тбилиси 21-й джазовый фестиваль закроет «Miles Electric Band»,на котором выступит специальный гость, известный саксофонист Рави Колтрейн.



В рамках фестиваля, перед слушателями выступят молодые грузинские музыканты — Sandro Bibich Trio / Сандро Бибич Трио, в состав которого входят: Сандро Квачадзе (Бас / Вокал), Гиги Цинцадзе (гитара), Даниэль Адикашвили (барабан), а также джаз -бэнд консерватории Conservatoire Jazz Band Лилико Коркоташвили (вокал), Михаил Джапаридзе (басс), Лука Топурия (клавиши), Гиги Цинцадзе (гитара) и Гио Капанадзе (барабан).



"Новости-Грузия"











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