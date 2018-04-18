Около 15 родильных домов были оштрафованы за увеличение количества кесарева сечения

18.04.2018 19:16 С первого марта по сегодня около 15 родильных домов были оштрафованы за увеличение количества кесаревых сечений, — об этом Первому каналу заявила глава департамента по управлению всеобщим здравоохранением Майя Хомерики.



По ее словам, сумма штрафа определяется следующим образом: разница (300 лари) между лимитом количества кесаревых сечений (800 лари) и лимита родов (500 лари) умножается на количество тех кесаревых сечений, которые были проведены на основании медицинских показателей. Действующим законодательством, физиологические роды программа всеобщего здравоохранения финансирует в размере 500 лари, а кесарево сечение – в размере 800 лари. Однако в том случае, если кесарево сечение делается не по медицинским показателям (когда физиологические роды угрожают здоровью или жизни матери или ребенка), а по требованию роженицы, государство платит не 800 лари, а сумму, предусмотренную для физиологических родов – 500 лари.



По словам Хомерики, данная санкция появилась в договорах с родильными домами с первого марта 2017 года и возлагается на те клиники, в которых процентный показатель кесаревых сечений в период отчета не снизился. Этот период изначально определялся в шесть месяцев, а согласно новому постановлению правительства №180, санкции высчитываются на основании данных за год. Изменения войдут в новые контракты.



По словам Майи Хомерики, цель штрафов – уменьшение количества кесаревых сечений.



По данным Национального центра по контролю заболеваний, в общее количество кесаревых сечений в 2016 году составило 43% от общего количества родов, что почти втрое превышает стандарты Всемирной организации здравоохранения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

