Известный писатель Мишел Уелбек посетит Грузию 23 июня

18.04.2018 20:04 Один из самых известных современных писателей Мишел Уелбек приедет в Грузию 23 июня.



Встреча с читателями состоится в театре Руставели.



Уелбек, вместе с французскими издателями, приезжает по приглашению Национального центра грузинской книги и «Издательства Бакура Сулакаури».



В рамках визита также пройдет встреча, на которой Уелбек, вместе с писателем Арчилом Кикодзе, директором Национального центра грузинской книги Медеей Метревели и президентом Франкфуртской книжной ярмарки Юргеном Боссом, будет говорить о роли почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке, вызовах и важности.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

