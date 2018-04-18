|
Известный писатель Мишел Уелбек посетит Грузию 23 июня
18.04.2018 20:04
Один из самых известных современных писателей Мишел Уелбек приедет в Грузию 23 июня.
Встреча с читателями состоится в театре Руставели.
Уелбек, вместе с французскими издателями, приезжает по приглашению Национального центра грузинской книги и «Издательства Бакура Сулакаури».
В рамках визита также пройдет встреча, на которой Уелбек, вместе с писателем Арчилом Кикодзе, директором Национального центра грузинской книги Медеей Метревели и президентом Франкфуртской книжной ярмарки Юргеном Боссом, будет говорить о роли почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке, вызовах и важности.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна