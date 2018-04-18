На сайте Первого канала ОВГ можно будет смотреть информационные выпуски на азербайджанском и армянском языке

18.04.2018 21:55 С мая на веб-странице Первого канала Общественного вещателя Грузии (1TV.GE) можно будет смотреть информационную программу "Моамбе" на азербайджанском и армянском языке, подготовленную в рамках проекта "Первого канала", "Многообразная Грузия".



Выпуски будут выходить в 20:00 часов ежедневно, и зритель увидит их в соответствующем языковом разделе веб-страницы.



"Думаю, эта инициатива исполнит большую роль для нашего армяноязычного и азербайджаноязычного населения, поскольку подразумевает поставку информации о процессах в стране и мире на понятном для них языке"- говорит ведущая "Моамбе" на армянском языке Нана Акопян.



По словам ведущей "Моамбе" (информационная программа "Первого канала") на азербайджанском языке Эммы Байрамовой, с помощью "Моамбе" на азербайджанском и армянском языке этнические меньшинства будут слушать объективные новости.



"У этого новшества есть еще одна очень позитивная сторона, у этнических меньшинств появится приятное ощущение, что "Общественный вещатель" принадлежит и им, и они являются полноценной частью общества этой страны. Думаю, это важно и с точки зрения языкового барьера"- говорит Эмма Байрамова.

















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