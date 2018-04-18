|
На сайте Первого канала ОВГ можно будет смотреть информационные выпуски на азербайджанском и армянском языке
18.04.2018 21:55
С мая на веб-странице Первого канала Общественного вещателя Грузии (1TV.GE) можно будет смотреть информационную программу "Моамбе" на азербайджанском и армянском языке, подготовленную в рамках проекта "Первого канала", "Многообразная Грузия".
Выпуски будут выходить в 20:00 часов ежедневно, и зритель увидит их в соответствующем языковом разделе веб-страницы.
"Думаю, эта инициатива исполнит большую роль для нашего армяноязычного и азербайджаноязычного населения, поскольку подразумевает поставку информации о процессах в стране и мире на понятном для них языке"- говорит ведущая "Моамбе" на армянском языке Нана Акопян.
По словам ведущей "Моамбе" (информационная программа "Первого канала") на азербайджанском языке Эммы Байрамовой, с помощью "Моамбе" на азербайджанском и армянском языке этнические меньшинства будут слушать объективные новости.
"У этого новшества есть еще одна очень позитивная сторона, у этнических меньшинств появится приятное ощущение, что "Общественный вещатель" принадлежит и им, и они являются полноценной частью общества этой страны. Думаю, это важно и с точки зрения языкового барьера"- говорит Эмма Байрамова.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна