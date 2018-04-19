Концерт Эннио Морриконе пройдет в Грузии 19 мая

19.04.2018 10:48 Концерт всемирно известного композитора Эннио Морриконе 19 мая откроет сезон программы Check in Georgia 2018. Об этом сегодня сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.



На пресс-конференции, которая прошла в Тбилисском театре оперы и балета, министр сообщил, что вместе с маэстро в Грузию приедет оркестр из 121 музыканта. В концерте также примет участие труппа Тбилисского театра оперы и балета. Дирижировать оркестром будет лично Морриконе.



Легендарный итальянский композитор приезжает в Грузию впервые, он прилетит в Тбилиси чартерным рейсом за день до концерта — 18 мая.



Концерт Морриконе состоится 19 мая в концертом зале Black Sea Arena в курортном местечке Шекветили.



Продажа билетов начнется 20 апреля с 9 утра на сайте tkt.ge. Цена билетов начинается с 60 лари (около 25 долларов).



Концерт Морриконе в Грузии является частью мирового турне, которое проходит в рамках 60-летнего юбилея творческой деятельности композитора.



Министр экономики отметил, что концерт Морриконе станет грандиозным открытием сезона 2018 года в рамках государственного проекта Check in Georgia.



«Как вы знаете, в этом году мы отмечаем 100-летний юбилей восстановления независимости, и этот концерт будет посвящен именно этой дате. Я думаю, что мы сделали хороший и достойный выбор», — сказал Кумсишвили.



Эннио Морриконе известен своей музыкой для кино и телевидения. Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Обладатель двух премий «Оскар»: за выдающиеся заслуги в кинематографе (2007) и за лучшую музыку — к «Омерзительной восьмёрке» (2016), 9-кратный лауреат национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус», 6-кратный лауреат премии BAFTA и многих других.



"Новости-Грузия"











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