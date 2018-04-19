Согласно исследованию, браки в раннем возрасте распространены по всей в Грузии

19.04.2018 15:14 Браки в раннем возрасте распространены по всей стране, включая столицу, это также встречается в общинах разной этнической или религиозной принадлежности, — об этом говорится в исследовании о практике браков в раннем возрасте за 2017 год.



Как заявила руководитель офиса Фонда населения ООН в Грузии Лела Бакрадзе отметила, что в результате исследований было установлено, что ранние браки действительно не связаны ни с традициями, или этническими группами, как считалось раньше, а распространены по всей стране, как в городах, так и селах.



По ее словам, результаты исследования показали, что существуют неверные представления в связи с ранними браками.



«В частности, считается, что случаи, когда принуждение не имеет место и согласие получено от ребенка, не должно считаться браком в детском возрасте. Также, очень значительны факты, которые способствуют существованию этой вредной практики: это – экономические факторы, которые связаны с бедностью, нехваткой экономических возможностей, которые фактически не оставляют молодым людям большой альтернативой и возможностей, чтобы они сделали в жизни другой выбор. Очень важны существующие гендерные нормы, которые поощряют ранние браки», — заявила Бакрадзе.



По ее словам, исследование показало, что практика ранних браков, в большинстве зависит, от того, что в стране широко распространены стереотипные гендерные нормы, которые поощряют практику ранних браков.

Кроме того, исследование установило, что ранний брак связан с прекращением образования, особенно в случае девочек.



«Ранний брак угрожает здоровью подростков-девочек, в случае беременности и родов в подростковом возрасте. Он ограничивает возможности человека, полностью проявить потенциал, и с раннего возраста делает личность уязвимой. Ранние браки мы должны рассматривать в ключе гендерного равенства прав человека и прав детей» — заявляет Бакрадзе.















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