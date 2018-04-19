Азербайджан и Грузия расширят сотрудничество в сфере образования

19.04.2018 15:47 Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели находится в Баку с официальным визитом.



Как сообщает местное бюро АПА со ссылкой на Министерство образования и науки Грузии, в рамках визита М. Чхенкели встретился с временно исполняющим полномочия министра образования Джейхуном Байрамовым. В ходе встречи М. Чхенкели рассказал об оказанной правительством поддержке системе образования в Грузии и значительных изменениях, планируемых в этой области.



Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере высшего образования, обмен программами студентов и профессоров и вопросы участия в совместных научных проектах.



М. Чхенкели в рамках визита в Азербайджан участвует в ежегодной конференции Международной ассоциации ректоров университетов.















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