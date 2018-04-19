Темуру Кецбая предложили тренировать «Легию» - СМИ

19.04.2018 18:12 Темур Кецбая является одним из главных кандидатов на пост главного тренера самого популярного и титулованного клуба варшавской «Легии». Об этом сообщает одно из польских спортивных изданий.



«Легия» проиграла последнюю встречу с любинским «Заглембе» — 0:1 и президент клуба Дариуш Медуски освободил с поста главного тренера команды хорвата Ромео Йозака. Временно наставником клуба назначен Дин Клафурич.



«Медуски в срочном порядке начал поиск нового тренера. По нашей информации, президент уже говорил с Темуром Кецбая, который на данном этапе, остается самым реальным и желанным кандидатом. Вызывает интерес то, что кандидатура Кецбая рассматривалась и в прошлом году, но позднее ставку сделали на Йозака», — пишет польское спортивное издание, которое оценивает Кецбая, как — жесткого и эмоционального тренера.



Напомним, что 50-летний Кецбая тренировал «Анортосис», «Олимпиакос», Национальную сборную Грузии, «Апоэль», афинский «АЕК», а в последнее время работал во второй российской лиге тренером «Оренбурга».















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