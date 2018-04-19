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Китайские бизнесмены могут вложить инвестицию в кутаисское «Торпедо»
19.04.2018 19:21
В кутаисское «Торпедо» могут вложить инвестицию китайские бизнесмены, - об этом сообщает sportall.ge.
По информации спортивного издания, 17 апреля на стадионе имени Рамаза Шенгелия находилась группа китайских бизнесменов, которая хочет вложить инвестицию в кутаисский клуб.
Кроме того, китайские бизнесмены хотят не только инвестировать в клуб, но и купить стадион и базу. В связи с этим после осмотра стадиона и базы они встретились с мэром города.
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