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Житель Озургети отравился препаратом для травли мраморного клопа


19.04.2018   20:51
В селе Шемокмеди Озургетского района мужчине средних лет стало плохо после того, как он на чердаке собственного дома пытался использовать химические препараты для уничтожения мраморного клопа и других насекомых. Мужчину перевели в клинику, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии. По факту начато следствие.

Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выражает соболезнования семье погибшего. При этом глава Национального агентства продовольствия Зураб Липартия выражает надежду, что начавшееся по факту в Оургети следствие и экспертиза установят точную причину смерти мужчины, а также выяснит, какие именно препараты были им использованы.

Липартия подчеркивает, что препараты, которые агентство распространяет среди населения для борьбы с насекомыми-вредителями, не опасны для жизни.
«Произошел очень печальный факт. Нужно расследовать, какой именно препарат был использован. Препараты, которые агентство приобрело и передало населению, могут быть использованы в теплицах и закрытых пространствах», — сообщил Липартия.

По его словам, даже неточное следование инструкции при использовании препарата может вызвать легкую интоксикацию, но не летальный исход. Смерть может наступить только в том случае, если человек проглотит или выпьет препарат. «Такого случая, чтобы из-за использования препарата человек умер, не было», — подчеркнул Липартия.

В то же время Глава агентства напоминает, что препараты, которые применяются в сельском хозяйстве для опрыскивания деревьев и других культур, нельзя использовать в домашних условиях и в жилых квартирах.

Для борьбы с мраморными клопами в домашних условиях следует использовать только те препараты, которые зарегистрированы министерством здравоохранения и внесены в специальный реестр.






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