Жители Панкисского ущелья намерены провести завтра акцию

19.04.2018 21:19 В Панкисском ущелье, после пятничной молитвы, местные жители проведут акцию. Эту информацию подтвердил агентству «IPN» отец Темирлана Мачаликашвили.



Как заявил Малхаз Мачаликашвили, они соберутся по инициативе населения ущелья и озвучат определенные требования к власти.



«…Как мне известно, все ущелье собирается выйти и выразить протест. У них есть свои требования. Они хорошо знают, что расследовать нечего и прокуратура тянет время. Поэтому перед поездкой в Тбилиси соберемся здесь и потребуем наказания тех лиц, кто спланировал и участвовал в спецоперации. Завтра еще раз потребуем присвоить нашей семье статус пострадавших и признать Темирлана невиновным. Так же, есть и другие вопросы, о которых мы будем говорить завтра», - заявил Малхаз Мачаликашвили.















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