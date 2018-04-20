Возле школы №139 походит акция протеста с требованием об отставке директора

20.04.2018 12:11 Педагоги Нино Хохобашвили и Лела Мазмишвили общеобразовательной школы №139 Исани – Самгорского района Тбилиси вместе с другими учителями проводят акцию протеста с требованием об отставке директора учебного учреждения.



Они обвиняют директора школы Натию Пхаладзе в единоличном управлении учебным процессом. По словам Нино Хохобашвили, директор начала притеснять некоторых педагогов после того, как они стали высказывать личное мнение об определенных проступках директора школы.



«У неё есть собственный дисциплинарный совет, который принимает те решения, которые скажет директор и с помощью этого совета Натия Пхаладзе увольняет учителей. Один педагог – Лела Мазмишвили уже освобождена. Сегодня проводится второй дисциплинарный совет, где будут рассматривать мой вопрос и я жду, что встанет вопрос о моём увольнении», — заявила Нино Хохобашвили.



По её словам, директор выдвигает против неё выдуманные и абсурдные обвинения.



Педагог говорит, что её вопрос уже два раза был передан на обсуждение и дисциплинарный совет принял решение о вынесении строгого выговора педагогу. При наличии двух строгих выговоров учитель подлежит увольнению.



По словам же Лелы Мазмишвили, проблемы в школе начались после того, как один из учителей занес в министерство образования заявление о возможных проступках директора школы Натии Пхаладзе. По информации Мазмишвили, в результате исследования Службы аудита, нарушения директора были доказаны.















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