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Международные эксперты изучат ситуацию на шахте в Ткибули
20.04.2018 13:43
Власти Грузии пригласят экспертов Международной организации труда (МОТ), вместе с которыми изучат ситуацию на шахте имени Миндели в Ткибули, заявил сегодня министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко после окончания заседания трехсторонней комиссии социального партнерства.
Утром 5 апреля в угольной шахте Миндели обрушился свод — погибли шестеро рабочих, еще трое пострадали. По решению правительства Грузии, 6 апреля в стране было объявлено днем траура в память о погибших шахтерах.
В компании «Сакнахшири» (Грузуголь), которая владеет шахтой Миндели, сообщили, что по предварительной информации, причиной трагедии стал горный удар — техногенная катастрофа, предсказать которую практически невозможно.
«Из Международной организации труда мы пригласим соответствующих экспертов, вместе с которыми оценим безопасность труда в целом на производстве. Я очень надеюсь, что включение экспертов из Международной организации труда произойдет своевременно», — заявил Сергеенко.
Во время встречи министр также говорил о требованиях, озвученных Объединением профсоюзов Грузии. Сергеенко отметил, что представленный список условно делится на две группы – социальные льготы и безопасность труда.
«В перечне социальных льгот были вопросы, которые касаются уменьшения пенсионного возраста, а также налоговых льгот. Мы договорились, что в ближайшие дни в рабочей группе будет создан формат, с помощью которого мы рассмотрим вопрос этих социальных пакетов», — сказал Сергеенко, уточнив, что представители профсоюзов хотят, чтобы, наряду с членами трехсторонней комиссии, к рассмотрению были подключены и других институций.
Министр также подчеркнул, что важно, чтобы трудоустройство населения Ткибули не зависело только от одного предприятия. По его словам, Минздрав приветствует идею создания в городе предприятий и по другим отраслям.
Шахта Миндели принадлежит компании «Сакнахшири» — дочке холдинга «Грузинская индустриальная группа» (GIG). Компания занимается добычей угля, а также его обогащением и реализацией. Это единственная компания по производству угля на грузинском рынке.
По данным Объединения профсоюзов Грузии, на расположенных в Ткибули шахтах Миндели и Дзидзигури, с начала 2017 года и до сегодняшнего дня погибло 11 человек.
Новости-Грузия
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