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Мэр Тбилиси призывает частный сектор и общество активно включиться в мероприятия по озеленению


20.04.2018   14:26
Мэр Тбилиси Каха Каладзе призывает частный сектор и общество активно включиться в мероприятия по озеленению.

Как сообщили в мэрии Тбилиси, мэр находился на площади Марджанишвили, где основатель «Гардении» Зураб Шеварднадзе осуществляет работы по озеленению.

«На площади Марджанишвили ведутся работы по озеленению. Считаю, что это очень важное дело, которое осуществляется конкретно здесь. Все хорошо знают «Гардению», которая проводит работы по озеленению. Это доброе дело одного человека, и его руководитель делает городу большой подарок. Я очень рад, что такие люди существуют. Пользуясь случаем, хочу попросить представителей бизнес-сектора, как они помогли городу в плане новогоднего освещения, принять также участие в работах по озеленению - вместе позаботимся и озеленим наш город. Уверен, что откликнется много представителей бизнеса, они подключатся к работам по озеленению, и мы сможем изменить существующий облик столицы», - отметил мэр Тбилиси.

Каха Каладзе надеется, что работы по озеленению будут проходить при активном участии населения и бизнеса, так как, по его словам, имеется большое желание участвовать в текущих в городе проектах.






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